Momo dan Nayeon TWICE Hampir Mengalami Kecelakaan Mobil, Ini Tuntutan ONCE Terhadap JYP Entertainment



Kolase foto Nayeon dan Momo TWICE--instagram/@nayeonyny, instagram/@momo

JURNALIS INDONESIA - Para Once menuntut JYP Entertainment ketika Nayeon dan Momo hampir mengalami kecelakaan mobil, sepulang grup girlband Twice dari Jepang.

Beberapa selebriti atau musisi pernah mengalami insiden kecelakaan yang hampir saja membahayakan nyawanya, yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Tak jarang salah satu faktornya berasal dari faktor eksternal, seperti kendaraan lain yang mengalami rem blong atau kelalaian dari si pengemudi selebriti atau musisi tersebut.

(BACA JUGA:10 Tempat Wisata Terkenal di Purwakarta, Bisa Jadi Rekomendasi Liburan pada Akhir Pekan)

Pada Senin (27/7) kemarin, beberapa personil TWICE, seperti Sana, Jihyo, Momo dan Nayeon kembali dari Jepang, sehingga mereka disambut oleh para ONCE.

Para ONCE berkumpul di bandara untuk menyambut beberapa personil TWICE tersebut, serta beberapa personil tersebut tampak dengan visual dan fashion yang mengejutkan para ONCE.

Kemudian para personil pergi dari bandara dan langsung menuju mobil masing-masing, pada awalnya semua hal tersebut berjalan dengan normal.

(BACA JUGA:Berita Buruk Untuk NCTzen! Mark NCT Dream Dinyatakan Positif Covid-19)

Namun setelahnya para ONCE terkejut akan mobil yang mengemudikan Nayeon dan Momo hampir mengalami kecelakaan mobil.

Kecelakaan mobil...