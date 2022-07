Jadwal Rilis dan Link Nonton Anime One Punch Man Season 3 Bisa Download, Bukan di Anoboy Atau Oploverz



Saitama One Punch Man-Tangkapan layar anime One Punch Man S1 Ep2-Anime One Punch Man S1 Ep2

JURNALIS INDONESIA - Jadwal Rilis dan Link Nonton Anime One Punch Man season 3, bukan di Anoboy atau Oploverz.

Salah satu serial manga yang diangkat menjadi anime adalah One Punch Man, menceritakan seorang superhero botak bernama Saitama.

Ia memiliki keunikan dengann kekuatan satu kali pukulan yang mampu membuat lawannya tumbang, sehingga diberi nama One Punch Man.

Anime ini memang memiliki banyak penggemar karena dari segi cerita sangat menarik untuk disimak oleh penikmatnya.

Sebelum diadaptasi menjadi anime manga One Punch Man juga sudah memiliki banyak penggemar.

Saat ini sudah berjalan selama 2 season untuk animennya, sementara untuk mangannya telah terbit sebanyak 26 volume.

Akan terus bertambah karena ceritannya masih terus berlanjut, One Punch Man sendiri ditulis oleh kreator manga dengan nama samaran.