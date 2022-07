Link Nonton dan Sinopsis Film Drama China You Are My Glory (2021), Tinggalkan Situs Rebahin dan Film Apik



JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Film Drama China You Are My Glory (2021) sub indo, sudah waktunya tinggalkan Situs Rebahin dan Film apik.

Pada artikel kali ini tersaji link nonton dan Sinopsis film drama China You Are My Glory (2021).

Drama serial yang ditayangkan WeTV dan saat ini cukup populer serta menjadi Trending Topic warganet di twitter.

Film drama China You Are My Glory disutradarai oleh Wang Zhi dengan bergenre komedi romansa yang diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya penulis Gu Man.

Film ini pertama kali dirilis pada tanggal 26 Juli 2021 serta memiliki total keseluruhan 32 episode penayangan dalam bahasa Mandarin.

Beberapa aktor kenamaan Negeri Tirai Bambu turut membintangi film ini diantaranya Yang Yang, Dilraba Dilmurat, Gina Jin, Wu Qian, Hehuizi Zheng, Ji Xiao Bing, Wang Yanlin serta beberapa aktor lainnya.

