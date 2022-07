Link Nonton Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Sub Indo, Lupakan Rebahin, LK21, dan IndoXXI



Poster film Doctor Strange in the Multiverse of [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Berikut Sinopsis dan link nonton Doctor Strange In The Multiverse Of Madness yang tayang di Disney+ Hotstar.

Film ini merupakan sekuel dari Doctor Strange yang tayang pada tahun 2016 lalu diperankan oleh Benedict Cumberbatch.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness merupakan kelanjutan dari Spider-Man: No Way Home yang tayang pada akhir tahun 2021 lalu.

Selain Benedict Cumberbatch, terdapat juga beberapa pemeran lain yaitu, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg, dan Rachel McAdams.

Hal menarik terdapat dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini merupakan kelanjutan dari salah satu series yang tayang pada tahun 2021, yaitu Wanda Vision.

Sam Raimi kali ini ditunjuk sebagai sutradara yang akan langsung mengarahkan para pemeran Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Informasi tambahan untuk penggemar sekuel film Marvel Cinematic Universe, film ini sendiri telah mengeluarkan budget sekitar 200 miliar dolar Amerika.

Sekuel film Doctor Strange ini sendiri telah tayang pada (2/5) di bioskop dan pada (22/6) telah tayang di Disney+ Hotstar.