Sinopsis dan Link Nonton Drama China Love Like The Galaxy Sub Indo Part 1 yang Dibintangi Zhao Lusi dan Leo Wu

JURNALIS INDONESIA – Ini dia Sinopsis dan Link Nonton Drama China Love Like The Galaxy. Simak kisah cinta Zhao Lusi dan Leo Wu dalam drama Love Like The Galaxy.

Memiliki judul Bahasa Indonesia ‘Asmara Laksana Galaxy’, C-Drama ini merupakan garapan dari sutradara Fei Zhen Xiang dengan penulis skenarionya adalah Zou Yue.

Memiliki pemeran yang berbakat dan berpengalaman Love Like The Galaxy menggandeng aktris cantik Zhao Lusi yang baru saja membintangi drama China populer.

Nama drama Zhao Lusi tersebut adalah Who Rules The World (2022), serta ada juga drama lainnya seperti A Female Student Arrives at the Imperial College (2021), Please Feel at Ease Mr. Ling (2021) dan The Romance of Tiger and Rose (2020).

Leo Wu yang juga merupakan pemeran utama dan menjadi lawan main Zhao Lusi, sebelumnya pernah terlibat dalam drama Faith Makes Great (2021) dan Our Times (2021).

Mulai rilis pada 5 Juli 2022 Love Like The Galaxy akan tayang menjadi 2 part, dan kamu bisa streaming melalui aplikasi legal Wetv. Link nontonya tersedia pada bagian akhir artikel.

Drama China Love Like The Galaxy ini memiliki genre historis, misteri, romantis, dan politik.

Sebelum menuju link nonton dan melihat dramanya, silakan membaca sinopsis Drama Cina Love Like The Galaxy untuk lebih mengetahui alur ceritanya.