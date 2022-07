TWICE Akan Rilis Mini Album Terbarunya bulan Agustus Mendatang, ONCE Simak Tanggalnya!



[email protected]

JURNALIS INDONESIA - Grup girlband Twice akan kembali menghibur Once dengan lagu terbarunya yang berjudul Talk that Talk dalam album BETWEEN 1&2.

Pihak agensi yang membawahi TWICE, Jyp Entertainment akan merilis minu album untuk grup girlband tersebut pada bulan Agustus mendatang.

Rencananya album Between 1&2 tersebut akan dirilis pada Jumat (26/8) mendatang pada pukul 13.00 waktu setempat dengan beberapa lagu.

(BACA JUGA:Link Nonton Pengabdi Setan Full Movie, Bukan dari Website Ilegal, Rebahin, IndoXXI, LK21, atau Telegram)

Terdapat tujuh lagu dalam album Between 1&2 tersebut, antara lain: Talk that Talk, Queen of Hearts, Basics, Trouble, Brave, Gone, dan When We Were Kids.

Tentu Mini Album Between 1&2 tersebut yang dirilis pada bulan Agustus mendatang tersebut ditunggu-tunggu oleh para ONCE.

Sebelumnya salah satu grup girband, Naeyon tengah merilis mini album solonya yang berjudul IM Nayeon dengan lagu andalannya yang berjudul Pop.

(BACA JUGA:Pemeriksaan Bharada E Berlangsung Lama, Ini Penjelasan Komnas HAM Soal Penembakan yang Terjadi)

Solo Nayeon...