Daftar Artis K-pop yang Masuk Nominasi MTV Video Music Awards 2022, Ada BTS dan BLACKPINK



Kolase Foto BTS dan Blackpink-Tangkapan layar instagram-IG @bts.bighitofficial dan @blackpinkofficial

JURNALIS INDONESIA - MTV Video Music Awards (VMA) 2022 telah mengumumkan daftar artis yang masuk nominasi pada tanggal 26 Juli 2022.

Beberapa artis K-pop masuk dalam nominasi tersebut seperti BTS, BLACKPINK, TWICE dan banyak lagi.

MTV Video Music Awards 2022 akan kembali digelar di Prudential Center New Jersey, Newark pada 28 Agustus 2022, pukul 8 malam ET.

(BACA JUGA:Jungkook BTS Vs Lisa Blackpink, Siapa yang Meraih Banyak Kesuksesan? Cari Tahu Disini)

Acara penghargaan ini ditujukan untuk menghargai dan memberikan apresiasi kepada para musisi.

Beberapa artis K-pop masuk dalam nominasi tersebut salah satunya adalah BTS. Mereka termasuk idol grup yang banyak meraih nominasi.

BTS masuk nominasi sebagai Best K-pop dalam video musik Yet to Come, Best Choreography dalam lagu Izin to Dance, Best Visual Effects dalam lagu My Universe bersama dengan Coldplay, dan Best Metaverse Performance dalam musik video Minecraft.

(BACA JUGA:Adu Kekayaan BTS Vs BLACKPINK, Ternyata Grup Idol K-pop ini yang Paling Tajir)

Selama tiga tahun terakhir, BTS telah membawa pulang K-pop Terbaik dengan lagunya Boy With Luv, Dynamite dan Butter.

Apakah tahun ini BTS dapat membawa penghargaan lagi pada tahun 2022 ini?