Cerita Inspiratif Laura Anna Bakal Diangkat ke Film oleh MD Pictures



Cerita Laura Anna Akan Diangkat Menjadi Film Oleh MD Pictures--Curhat Bang Denny Sumargo

JURNALIS INDONESIA - Manoj Punjabi selaku produser dari Md Pictures mengabarkan bahwa perusahaannya akan menggarap Film yang bercerita tentang Laura Anna.

Sosok Laura Anna dikenal publik saat dirinya mulai hadir dibeberapa talkshow youtube beberapa waktu yang lalu.

Laura Anna disebut sebagai seorang yang inspiratif dengan memberikan semangat bertahan hidup meskipun mendapatkan banyak cobaan.

Hal ini yang dilihat oleh Manoj Punjabi selaku produser dari MD Pictures. Melalui instagramnya, Manoj Punjabi akan mengangkat cerita Laura Anna dalam sebuah karya sinema.

" Thank you for sharing your inspiring story. Mari kita sama-sama melanjutkan semangat laura! #justiceforlaura#manojpunjabi#producerlife#MDentertaiment," tulis Manoj Punjabi pada Selasa (26/7).

Manoj Punjabi saat ini baru melakukan dengar cerita untuk menentukan bagaimana proses pembuatan film ini berjalan.

Hingga sekarang, belum diketahui cerita Laura Anna akan diangkat dalam sebuah film atau series.

Sebagai infomasi, Laura Anna merupakan seorang selebgram dan influencer yang sempat menjadi perbincangan publik pada akhir tahun lalu.