Sinopsis Bioskop Trans TV Film 21 Bridges (2019): Aksi Detektif Mengungkap Konspirasi Besar Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Sinopsis dan Jadwal Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film 21 Bridges (2005) pada hari ini Rabu, (27/7) pukul 21.30 WIB. Berikut Sinopsis Film aksi kriminal yang dapat kalian simak di bawah ini.

21 Bridges merupakan film asal Amerika Serikat dirilis pada 2019 silam yang disutradarai oleh Brian Kirk dan ditulis oleh Adam Mervis dan Matthew Michael Carnahan, berdasarkan sebuah cerita oleh Mervis.

Mengisahkan seorang detektif NYPD yang mengungkap konspirasi besar dan memburu tersangka setelah menemukan 2 jasad rekan polisinya yang meninggal.

Film ini diproduksi oleh saudara Joe dan Anthony Russo, Mike Larocca, Robert Simonds, Gigi Pritzker, Boseman dan Logan Coles.

Adapun jajaran bintang yang melakoni film 21 Bridges yakni Chadwick Boseman, Sienna Miller, Stephan James, Keith David, Taylor Kitsch dan J. K. Simmons.

21 Bridges diketahui memiliki panjang durasi 100 menit, Syuting film dimulai pada 24 September 2018, dengan mengambil latar diantara kota New York City dan Philadelphia.

Sementara itu, 21 Bridges meraup $28,5 juta US dollar di Amerika Serikat dan Kanada serta $21,4 juta US dollar di wilayah lain, dengan total $49,9 juta di seluruh dunia, dibandingkan anggaran produksi $33 juta US dollar.

