Sinopsis Bioskop Trans TV Film Beirut (2018): Kisah Konflik antra Beirut dan Lebanon, Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Sinopsis dan Jadwal Bioskop Trans TV akan menayangkan Film Beirut (2018) pada hari ini Rabu, (27/7) pukul 23.30 WIB. Berikut Sinopsis Film aksi kriminal yang dapat kalian simak di bawah ini.

Beirut atau juga dikenal sebagai The Negotiator in the United Kingdom adalah film asal Amerika Serikat dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Brad Anderson dan ditulis oleh Tony Gilroy.

Mengisahkan sejarah Beirut dan Lebanon, sebuah negara yang memiliki multi kultur dengan banyak agama dan sekte berbeda selain Muslim dan Kristen.

Film ini dibintangi Jon Hamm sebagai mantan diplomat A.S yang kembali bertugas di Beirut untuk menyelamatkan seorang rekan dari kelompok yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya.

Adapun jajaran bintang yang turut meramaikan yakni Rosamund Pike, Dean Norris, Shea Whigham, Larry Pine dan Mark Pellegrino. pengambilan gambar dan proses syuting dimulai di Maroko pada Juni 2016.

Diketahui saat penutupan film Beirut mampu meraup $ 5.019.226 juta US dollar di Amerika Serikat dan Kanada, serta $ 2.490.210 US dollar di wilayah lain, dengan total kotor diseluruh dunia sebesar $ 7.509.436 US dollar.

Sementara itu, Di situs web agregator seperti Rotten Tomatoes, film ini mendapat ulasan positif dengan peringkat 82% berdasarkan 132 ulasan, dan peringkat rata-rata 6,7/10.

