Menjelang Comeback pada Bulan Agustus, BLACKPINK Cetak Rekor 600 Juta Penonton Melalui Lagu 'Lovesick Girls'

JURNALIS INDONESIA - Blackpink kembali meraih prestasi pada salah satu lagunya yang bertajuk Lovesick Girls dengan mendapatkan 600 juta penonton.

Prestasi ini diperoleh Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo pada tanggal 27 Juli sekitar pukul 3.05 sore KST. Lagu ini menjadikan video musik kesembilan milik grup besutan Yg Entertainment ini.

Dilansir melalui laman Soompi pada Rabu (27/7), sejarah ini menambah jajaran beberapa lagu milik BLACKPINK seperti, DDU-DU DDU-DU, BOOMBAYAH, As If It's Your Last, Kill This Love, How You Like That, Playing With Fire, Whistle, dan Ice Cream.

Video musik ini pertama kali dirilis pada (2/10/2020) pada pukul 1 siang KST, BLACKPINK membutuhkan waktu sekitar satu tahun sembilan bulan untuk mencapai sejarah tersebut.

Hal ini menjadikan sebuah kado pembukaan untuk menuju perilisan lagu Comeback terbaru yang akan segera dirilis oleh mereka pada bulan Agustus mendatang.

Album terbaru mereka yang akan rili bulan Agustus tersebut bertajuk Ready For Love yang dapat kalian saksikan cuplikannya di event spesial dalam gim PUBG Mobile beberapa waktu lalu.

Kabar comebacknya grup yang melakukan debut pada tahun 2016 ini diumumkan oleh YG Entertainment pada (6/7).