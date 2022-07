Link Nonton Film What To Do With The Dead Kaiju Sub Indo, Jangan Gunakan Rebahin, LK21 dan IndoXXI

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film What To Do With The Dead Kaiju Sub Indo Full Movie dan jangan gunakan situs Rebahin, Lk21 dan Indoxxi.

Rumah produksi Shochiku bersama Toei Film asal Negeri Matahari Terbit itu kembali menyuguhkan sinema komedi petualangan teranyarnya bertajuk What To Do With The Dead Kaiju tayang perdana diseluruh bioskop Tanah Air pada Rabu, (27/7).

Mengisahkan monster raksasa menyerang Jepang yang mati secara tiba-tiba. Sementara orang-orang asyik menikmati kedamaian, mayat raksasa yang ditinggalkan mulai perlahan membusuk dan membengkak. Jika meledak, Jepang akan luluh lantak.

Dibawah arahan oleh sutradara sekaligus penyusun naskah Miki Satoshi yang sukses mebidani film State of Emegency pada 2020 silam.

Adapun jajaran bintang yang melakoni film What To Do With The Dead Kaiju antara lain Ryosuke Yamada, Tao Tsuchiya, Gaku Hamada, Joe Odagiri dan Toshiyuki Nishida.

Proses syuting What to Do with the Dead Kaiju dimulai pada 11 Maret 2020, tetapi terpaksa dihentikan pada akhir bulan karena pandemi COVID-19. Kemudian dilanjutkan hampir setahun kemudian pada 30 Januari 2021, dan berakhir pada 7 Maret.

Sementara itu film monster raksasa ini dipastikan memiliki panjang durasi selama 115 menit dan berkategori pemirsa 17+ yang dapat ditonton bersama pasangan Anda dan keluarga.

