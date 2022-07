Sinopsis Bioskop Trans TV Film Death Wish (2018): Kisah Dokter yang Menuntut Keadilan, Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Sinopsis dan Jadwal Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film Death Wish (2018) pada hari ini Kamis, (28/7) pukul 23.30 WIB. Berikut Sinopsis Film Aksi kriminal yang dapat kalian simak di bawah ini.

Death Wish merupakan film asal Amerika Serikat dirilis pada 2018 silam yang disutradarai oleh Eli Roth dan ditulis oleh Joe Carnahan.

Hasil remake dari film 1974 dengan nama yang sama (yang berasal dari warlaba Death Wish), berdasarkan novel 1972 Brian Garfield.

(BACA JUGA:Sinopsis Bioskop Trans TV Film Self/Less (2015): Seorang Miliarder yang Ingin Hidup Abadi, Tayang Hari ini)

Film berfokus pada sosok Dr. Paul Kersey seorang ahli bedah trauma berpengalaman yang telah menghabiskan hidupnya menyelamatkan banyak nyawa. Hingga terjadi serangan terhadap keluarganya, Paul memulai misinya sendiri demi menuntut keadilan.

Adapun bintang papan atas yang melakoni Death Wish yakni Bruce Willis sebagai Paul Kersey, seorang dokter Chicago yang ingin membalas dendam pada orang-orang yang menyerang keluarganya. Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Dean Norris, dan Kimberly Elise juga membintangi.

Dirilis oleh MGM melalui usaha distribusi bersama mereka dengan Annapurna (kemudian berganti nama menjadi United Artists Releasing) hal ini juga menjadikannya film pertama yang didistribusikan oleh MGM sejak Hot Tub Time Machine pada 2010 silam.

(BACA JUGA:Sinopsis Bioskop Trans TV Film Beirut (2018): Kisah Konflik antra Beirut dan Lebanon, Tayang Hari ini)

Sayangnya, Death Wish secara umum menerima ulasan negatif dari para kritikus dan berkinerja buruk di box office yang hanya mampu menghasilkan $49,6 juta US dollar di seluruh dunia dengan anggaran $30 juta US dollar.

Berdasarkan laman Rotten Tomatoes film ini ini mendapat peringkat persetujuan 18% berdasarkan 163 ulasan dan peringkat rata-rata 4,1/10.