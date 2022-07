Link Nonton Film The Roundup Sub Indo, Jangan Gunakan Rebahin, LK21, IndoXXI dan Pesan Tiketnya di Sini!

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film The Roundup Sub Indo Full Movie dan jangan gunakan situs ilegal Rebahin, Lk21 dan Indoxxi.

Big Punch Pictures bersama Hong film dan B.A. Entertainment asal negeri ginseng kembali menghadirkan film drama laga teranyarnya bertajuk The Roundup pada Rabu, (18/5) lalu.

The Roundup atau juga The Outlaws 2 merupakan sekuel dari sinema sebelumnya The Outlaws yang tayang pada 2017 silam.

Dibawah arahan oleh sutradara Lee Sang-yong dan naskah film dibantu oleh Kim Min-Sung, sinema ini sukses di awal penayangannya dengan perolehan Rp 426 miliar.

Adapun jajaran bintang yang turut meramaikan The Roundup yakni Ma Dong-seok, Son Seok-koo, Choi Gwi-hwa, Park Ji-hwan, Heo Dong-won, Ha Jun dan Jung Jae-kwang.

Berdasarkan kinerja box office-nya, film ini menduduki peringkat ke-1 di box office Korea Selatan dan mengumpulkan 467.525 penonton, yang merupakan pembukaan terbaik untuk film Korea dalam 882 hari terakhir.

Sementara itu, film tersebut dilarang diputar di Vietnam oleh otoritas setempat dengan alasan bahwa 'terlalu banyak adegan kekerasan'. Sedangkan beberapa kritikus film berspekulasi bahwa hal itu mungkin karena penggambaran negatif Kota Ho Chi Minh Vietnam dalam film.

