Link Nonton dan Sinopsis The Story of Xingfu, Drama China Zhao Liying yang Bercerita Perjuangan Hidup



link nonton dan sinopsis The Story of Xing, drama Zhao Liying, Luo Jin--tangkapan layar YouTube YOUKU-Get APP now

JURNALIS INDONESIA – Ini dia link nonton Drama-china" >Drama China The Story Of Xingfu yang dibintangi oleh Zhao Liying.

The Story of Xingfu merupakan kolaborasi antara Zhao Liying dan sutradara Xiao Long.

Mulai dirilis pada 16 Juli 2022, C-Drama ini dapat di tonton melalu platform video live streaming legal, yakni Youku. Link nonton dari The Story of Xingfu disediakan pada bagian akhir artikel.

Serial drama ini memiliki genre tentang drama hukum dengan total 40 episode.

Diadaptasi dari Novel berjudul Qiu Ju Chuan Qi karya Chen Yuan Bin, Zhao Li Ying akan tampil sebagai He Xing Fu, yakni seorang wanita yang memiliki karakter seperti dewi yang berani, cerdik, dan sangat mengingat balas budi.

Tak hanya Zhao Li Ying, drama ini juga turut dibintangi oleh Liu Wei, Tan Zeng, Luo Jin, Zhang Ke Ying, dan Cao Zheng.

Sebelum melihat dramanya, di bawah ini juga disediakan sinopsis dari Drama China The Story of Xing Fu.