Link Nonton Film The In Between Full Movie Legal, Saatnya Tinggalkan Situs Rebahin dan Film Apik



Tangkapan layar poster Film The In Between-Netflixid-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Film The In Between full movie legal, bukan seperti situs Rebahin dan Film Apik.

Sebenarnya The In Between sudah dirilis pada Jumat (8/4) lalu, namun sekaran film ini bertengger dalam deretan film terpopuler pada platfrom Netflix.

Oleh karenanya Tim Jurnalis Indonesia merekomendasikan film The In Between ini bersertas link situs resmi dan sinopsisnya.

The In Between disutradarai oleh Arie Posin serta dibintangi oleh Joey King dan Kyle Allen siap bikin penggemar baper di setiap adegannya.

Film ini diadaptasi melalui novel dengan judul yang sama sedangkan untuk ide cerita dan naskah filmnya diserahkan kepada Marc Klein, salah satu screenwriter kenamaan di Hollywood.

Berikut Sinopsis The In Between

