Bergenre Misteri Petualangan, Ini Link Nonton dan Sinopsis Lost In The Kunlun Mountains, Drama China Xu Kai



link nonton Lost In The Kunlun Mountain--iQiyi Malaysia

JURNALIS INDONESIA – Link Nonton dan Sinopsis Drama berjudul Lost In The Kunlun Mountains yang diperankan oleh Xu Kai dan Elaine Zhong.

Lost In The Kunlun Mountains adalah Drama China bergenre Petualangan, Misteri dan fantasi. Serial ini diadaptasi dari novel yang berjudul ‘Lost In Kunlun’ karya Xia Ba Chang.

Dibintangi aktor ternama seperti Xu Kai dan Elaine Zhong, drama ini resmi mengudara mulai Rabu, 27 Juli 2022 pada pukul 19:00 WIB melalui platform iQiyi, kamu bisa mengakses link legalnya di bawah.

(BACA JUGA:Link Nonton dan Sinopsis The Story of Xingfu, Drama China Zhao Liying yang Bercerita Perjuangan Hidup)

Deretan pemeran dan tokoh utama dari serial Film petualangan ini adalah Ding Yunqi (Xu Kai), Wu Shuang (Elaine Zhong), Luo Yunsong (Wang Yang), Cui Yanzhi (Zhang Xinyu), Zhou Qiuhai (Morni Chang), Ding Yuanshan (Gao Shuguang), hingga Luo Jiutian (Bao Beier). Mereka akan ikut dalam cerita yang berkaitan dengan reruntuhan Kunlun.

Drama ini akan menghadirkan kisah yang menyangkut tentang kasih sayang, cinta dan persahabatan. Lost in the Kunlun Mountains menggunakan latar belakang khusus dari era Republik China.

(BACA JUGA:Sinopsis dan Link Nonton Drama China Love Like The Galaxy Sub Indo Part 1 yang Dibintangi Zhao Lusi dan Leo Wu)

Silakan baca sinopsisnya terlebuh dahulu sebelum menonton drama Lost In The Kunlun Mountains, agar lebih mengerti alur ceritanya.