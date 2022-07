Jadwal Bioskop XXI dan CGV Hari Ini Minggu 31 Juli 2022, Ivanna dan Sacred Riana 2 Siap Menemani Weekend!



Jadwal Bioskop XXI dan CGV Hari Ini Minggu 31 Juli 2022--M-tix

JURNALIS INDONESIA - Berikut Jadwal Bioskop Xxi dan Cgv hari ini Minggu 31 Juli 2022. Mulai dari film Indonesia sampai luar negeri.

Hari Minggu kali ini, pencinta film Indonesia akan disuguhkan beberapa film horor seperti Ivanna dan The Sacred Riana 2: Bloody Marry.

Sementara untuk film dari luar negeri, terdapat Force Of Nature, Way Down, Shark Bait, dan beberapa film lainnya.

(BACA JUGA:Link Nonton Film THE SACRED RIANA 2 - BLOODY MARY Full Movie, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya)

Selengkapnya, ini jadwal bioskop XXI dan CGV hari ini Minggu 31 Juli 2022, lengkap beserta film terbaru untuk rekomendasi tontonan.

Ivanna

Ivanna bercerita tentang Ambar (Caitlin Halderman) dan Dika (Jovarel Callum), yang baru saja ditinggal orang tuanya. Pasca meninggalnya orang tua, mereka berdua pergi ke Bandung untuk tinggal di sebuah panti jompo.

Di sana, dia bertemu dengan pasangan Agus (Shandy William) dan Rina (Taskya Namya) yang menjaga panti jompo tersebut.

(BACA JUGA:Link Nonton Ivanna Full Movie Lengkap Berserta Sinopsis, Bukan Rebahin, IndoXXI, LK21, atau Telegram)

Di panti jompo terdapat beberapa orang tua yang tinggal di sana, seperti Kakek Farid (Yayu Unru), Oma Ida (Rina Hassim), Nenek Ani (Yatie Surachman).

Ambar dan Dika datang persis dua hari sebelum hari raya Idul Fitri pada tahun 1993. Datang cucu dari Oma Ida yakni Arthur (Junior Robert) untuk mengunjungi neneknya.

Saat sore, Dika dan Kakek Farid bermain piring terbang. Tiba-tiba piring terbang tersebut masuk ke dalam rumah sebelah panti jompo.

Dika meminta Arthur untuk membantunya mengambil piring terbang tersebut. Ambar yang melihat, adiknya masuk ke sebuah rumah, memutuskan untuk menghampirinya.

(BACA JUGA:Review Ivanna Film Horor Terbaru Danur Universe Karya Sutradara Kimo Stamboel, Beneran Seram?)