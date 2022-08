Link Nonton dan Sinopsis Film Drama China Who Rules The World (2022) Full Movie HD Sub Indo

JURNALIS INDONESIA - Link nonton dan Sinopsis Film Drama China Who Rules The World (2022) full hd Sub Indo, tinggalkan situs ilegal Rebahin dan Film Apik.

Who Rules The World (2022) merupakan film drama China yang baru dirilis tahun 2022 dan merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya penulis Qing Ling Yue dilansir dari berbagai sumber pada hari Senin (1/8).

(BACA JUGA:Link Nonton Drama Korea Today's Webtoon Sub Indo Full Movie, Jangan Gunakan Rebahin, LK21 dan IndoXXI )

Beberapa aktor kenamaan China ikut membintangi film Who Rules The World (2021) diantara seperti Yang Yang, Zhao Lu Si, Xuan Lu, Leon Lai, Liu Rui Lin, Zhang Feng Yi dan beberapa aktor lainnya.

Sinopsis dan Link Nonton Film Drama China Who Rules The World (2022)

Sinopsis film drama China Who Rules The World secara garis besar mengisahkan tentang kedua karakter utama yakni Hei Heng Xi (Yang Yang) dan Bai Feng Xi (Zhao Lu Si).

(BACA JUGA:Link Nonton Film Spider-Man No Way Home Sub Indo Full HD, Tinggalkan Rebahin, LK21, dan IndoXXI)

Hei Feng Xi adalah seorang pangeran yang sangat tampan sedangkan Bai Feng adalah gadis anggun yang cukup menawan dengan karakternya yang tidak terkendali.

Keduanya mempunyai sifat yang sedikit bertolak belakang namun masing-masing mempunyai kemampuan bertarung yang hebat.

Bahkan bagi sesamanya, mereka berdua adalah pasangan legendaris yang tidak terkalahkan.

(BACA JUGA:Cara Langganan Amazon Prime Indonesia Lengkap Beserta Harga Paketan, Mulai dari Rp 8 ribu!)

Dari episode pertama hingga terakhir film Who Rules The World berkisah tentang perjalanan keduanya yang melewati beberapa pertempuran.

Selain itu kisah cinta keduanya yang kembali tumbuh setelah beberapa tahun berlalu, dimana Hei Feng Xi menyelamatkan hidup Bai Feng Xi dari bahaya yang mengancamnya.

Bagi penggemar yang penasaran dengan kisah selengkapnya dari film drama China Who Rules The World dapat menyaksikan melalui link streaming yang tersedia di aplikasi Netflix.

(BACA JUGA:Bocorkan Alur Cerita Pengabdi Setan 2: Communion, Joko Anwar: Ada Rahasia Dibalik Lirik Lagu Rahasia Dendam)

Pengguna harus mendaftar terlebih dahulu dan berlangganan paket Netflix yang telah tersedia.

Untuk pengguna baru, free trial atau coba gratis dengan durasi 30 hari ditawarkan oleh Netflix untuk anda sekalian.

(BACA JUGA:5 Fakta Menarik Mencuri Raden Saleh, Film Terbaru Angga Yunanda, Iqbal Ramadhan, dan Umay Shahab)

Berikut cara mendaftar dan berlangganan Netflix:

1. Buka laman Netflix melalui tautan https://www.netflix.com/id-en/

2. Setelah membuka tautan, lakukan pendaftaran dan klik Start Your Free Month.

3. Setelah free trial berakhir, pelanggan harus memilih paket berlangganan yang diinginkan.

4. Klik "continue" atau selanjutnya.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Senior Year Full Movie Legal, Saatnya Tinggalkan Situs Tak Resmi Rebahin dan Film Apik)

5. Buat akun baru dengan mengisi form, alamat email dan password. Setelah itu klik Register.

6. Atur pembayaran berlangganan dengan menggunakan kartu kredit yang berlaku, yaitu Visa, Master Card, dan American Express, dan masukkan informasi pembayaran.

7. Setelah semua informasi pembayaran diselesaikan, klik “Start Membership” atau “Mulai Berlangganan”.

8. Pelanggan bisa mulai menonton film Who Rules The World.

(BACA JUGA:Link Nonton Film THE SACRED RIANA 2 - BLOODY MARY Full Movie, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya)

Untuk paketnya Netflix menawarkan 4 paket langganan berikut ini yang bisa dipilih pengguna:

Mobile: Mendukung streaming HD dan dua perangkat; Rp54 ribu per bulan.

Basic: Mendukung streaming HD dan empat perangkat; Rp120 ribu per bulan.

Standar: Mendukung streaming HD dan empat perangkat simultan; Rp153 ribu per bulan.

Premium: Mendukung streaming HD dan Ultra HD (4K) dan empat perangkat simultan; Rp186 ribu per bulan.

(BACA JUGA:Miliki Kekuatan Dewa Kematian! Link Nonton dan Download Anime Death Note Sub Indo, Bukan Anoboy Atau Oploverz)

JI