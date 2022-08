10 Video Musik K-pop Terbanyak Ditonton di YouTube di Bulan Juli 2022



Jungkook BTS dan Charlie Puth (left and right)[email protected]

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini 10 video musik K-pop yang banyak dilihat di YouTube pada bulan Juli 2022.

K-pop Radar kembali merilis data mengenai video musik K-pop yang paling banyak dilihat di Youtube untuk bulan Juli pada tanggal 1/08/22.

Lantas siapa saja artis K-pop yang masuk dalam dereta video musik K-pop yang banyak dilihat di YouTube pada bulan Juli 2022?

Mengambil posisi teratas dan menjadi video musik K-pop yang paling banyak dilihat untuk bulan Juli adalah lagu kolaborasi Charlie Puth dan Jungkook BTS - Left and Right.

Menurut K-pop Radar pada 1 Agustus, Left and Right yang dirilis pada 24 Juni, telah mengumpulkan total 89.149.089 penayangan di video musiknya di Youtube untuk bulan Juli, menjadikan penayangan kumulatifnya menjadi 139.949.699 sejak dirilis.

Left and Right adalah single ketiga yang dirilis sebagai bagian dari album studio Charlie Puth yang akan datang Charlie.

Secara lirik, lagu ini berfokus pada kenangan akan cinta masa lalu dan bagaimana seseorang bisa terhanyut oleh pemikiran tentang hubungan masa lalu itu.

Left and Right juga menandai kolaborasi kedua antara Jungkook dan Charlie Puth, setelah penampilan kolaborasi mereka pad lagu We Don't Talk Anymore di Genie Music Awards pada tahun 2018.