Link Nonton Film Wanted Full Movie Legal, Saatnya Tinggalkan Situs Rebahin dan Film Apik

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton film Wanted full movie legal, bukan seperti situs tak resmi Rebahin dan Film Apik.

Pada kesempatan kali ini Tim Jurnalis Indonesia akan merekomendasikan film Wanted lengkap dengan link nonton resminya.

Sebenarnya film Wanted ini merupakan produksi Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2008 lalu.

(BACA JUGA:Link Nonton Film SHAMSHERA Full Movie Legal, Saatnya Tinggalkan Situs Rebahin dan Film Apik)

Diproduksi oleh Spyglass Entertainment dan distribusikan oleh Universal Pictures dengan durasi film 110 menit.

Wanted mengabiskan biaya produksi sebesar $75 juta dan menghasilkan keuntungan $342 juta.

Selain itu film ini mendapatkan dua nominasi Oscar untuk Best Achievement in Sound Mixing dan Best Achievement in Sound Editing.

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film Genre Komedi Lengkap dengan Link Situs Resminya Tak Seperti Rebahin dan Film Apik)

Jadi film ini sangat cocok sekali untuk ditonton meski perilisannya sudah cukup lama.

Tak ada salahnya menonton film yang sudah lama dirilis apalagi bagi Anda pecinta film.

Film ini berawal dari cerita seorang pekerja kantoran bernama Wesley yang memiliki rutinitas membosankan.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Sabotage Full Movie Legal, Saatnya Tinggalkan Situs Rebahin dan Film Apik)