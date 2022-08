Penampilan J-Hope BTS di Lollapalooza, Menarik Perhatian ARMY



J-Hope Jack In The Box Lollapalooza --Twitter @bts_bighit

JURNALIS INDONESIA - Penampilan J-Hope BTS di panggung Lollapalooza banyak membuat ARMY terkejut.

Pada 31 Juli 2022 lalu, J-Hope membuat sejarah sebagai musisi Korea Selatan pertama yang menjadi bintang tamu di Lollapalooza, salah satu festival musik terbesar di Amerika Serikat, yang diadakan di Grant Park Chicago.

Penampilannya di Lollapalooza juga menandai sebagai debut live solo setelah merilis album barunya.

TickPick yang merupakan agen tiket resmi acara Lollapalooza, mengatakan jika tiket hari Minggu adalah tiket satu hari paling laris yang pernah tercatat untuk acara tersebut berdasarkan angka agen tiket.

Pada hari minggu tersebut, kebetulan adalah hari dimana J-Hope menjadi headliner.

Salah satu penggemar juga mengungkapkan jika penyelenggara Lollapalooza mengatakan kepada mereka bahwa selama 31 tahun acara ini diselenggarakan, tidak ada artis yang pernah menjual tiket sebanyak J-Hope.

Sepanjang penampilannya, J-Hope membawakan sebanyak 21 lagu yang beberapa di antaranya berasal dari album solo pertamanya Jack in the Box yaitu Jack in the Box, MORE, ARSON, Equal Sign, Pandora's Box, Daydream, Hope World, Ego, dan banyak lagi.