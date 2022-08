Sinopsis Bioskop Trans TV Film The Sentinel (2006) Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Sinopsis dan Jadwal Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film The Sentinel (2006) pada hari ini Selasa, (2/8) pukul 23.30 WIB. Berikut Sinopsis Film aksi kriminal politik yang dapat kalian simak di bawah ini.

The Sentinel (2006) merupakan film asal Amerika Serikat dirilis tahun 2006 silam yang disutradarai oleh Clark Johnson.

Film ini mengisahkan seorang veteran agen khusus Dinas Rahasia Amerika Serikat yang dicurigai sebagai pengkhianat setelah percobaan pembunuhan terhadap presiden dan mengungkap bahwa seseorang di dalam Dinas memberikan informasi kepada para pembunuh.

Adapun bintang yang melakoni film ini antara lain Michael Douglas sebagai agen veteran, Kiefer Sutherland sebagai anak didiknya, Eva Longoria sebagai agen Dinas Rahasia pemula, dan Kim Basinger sebagai Ibu Negara.

The Sentinel hasil dari alih wahana novel tahun 2003 dengan nama yang sama oleh mantan Agen Rahasia Gerald Petievich, penulis buku 1984 To Live and Die in LA, juga dibuat menjadi sebuah film di Washington, DC dan di kota Kanada Toronto dan Kleinburg, Ontario.

Sementara itu, melalui laman Rotten Tomatoes, film ini mendapat skor 35% berdasarkan 135 ulasan, dengan rating rata-rata 5,10/10.

