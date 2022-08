10 Kumpulan Soundtrack Film Perahu Kertas, Cocok Menjadi Teman Kala Bersantai



Poster film Perahu Kertas--klikstarvision.com

JURNALIS INDONESIA - Berikut 10 Soundtrack film Perahu Kertas cocok menjadi teman kala waktu bersantai Anda.

Perahu kertas sendiri merupakan film yang diangkat dari Novel dengan judul sama karya Dewi Lestari.

Dengan durasi ini 1 jam 51 menit film berhasil mengantongi sederet penghargaan seperti pemenang Aktris Terbaik 10th Royal Bali International Film Festival, pemenang Maya Mahakarya 2021, dan pemenang 7th Indonesia Film Festival - Melbourne.

Tentunya hal tersebut tak luput dari peran aktor dan aktris beken seperti Maudy Ayunda, Adipati Dolken, Reza Rahadian, Dion Wiyoko, dan lain-lain.

Sebernanya film ini sudah dirilis pada tahun 2012 silam, namun soundtrack film perahukertas masih sangat cocok untuk menemani hari-hari Anda hingga saat ini.

Tanpa berlama-lama kembali berikut 10 soundtrack film perahukertas:

1. Maudy Ayunda–Perahu Kertas

2. Dendy Mike's–2 Manusia

3. Maudy Ayunda–Tahu Diri

4. Rida Sita Dewi–Langit Amat Indah

5. Nadya Fatira–A New World

6. Elyzia Mulachela–Cinta Yang Tak Mungkin

7. The Triangle– How Could You? (Movie Version)

8. Adrian Martadinata–Behind The Star

9. Maudy Ayunda–Tahu Diri (Minus One)

10. Maudy Ayunda–Perahu Kertas (Minus One)

Bagi Anda yang ingin bernostalgia ataupun belum pernah menonton film Perahu Kertas, simak sinopsis dari film Perahu Kertas di halaman selanjutnya!

sinopsis...