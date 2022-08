Link Nonton Anime FREE! -THE FINAL STROKE- THE SECOND VOLUME Sub Indo, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Anime Free! -the Final Stroke- The Second Volume sub Indo full movie yang dapat kalian akses di bawah ini.

Rumah produksi Kyoto Animation bersama ANIMATION DO kembali menghadirkan seri anime teranyarnya bertajuk FREE! -THE FINAL STROKE- THE SECOND VOLUME resmi tayang perdana pada Jumat, (22/4) lalu.

FREE! -THE FINAL STROKE- THE SECOND VOLUME dipastikan menjadi seri terakhir dari duologi Free yang mengisahkan atlet perenang hasil alih wahana dari novel dengan judul High Speed karya Koji Oji.

Pada musim pertamanya Free! - Iwatobi Swim Club for international distribution ditayangkan di Jepang pada tahun 2013 silam dan musim kedua berjudul, Free! - Eternal Summer, ditayangkan pada tahun 2014. Serta musim ketiga dari serial anime berjudul Free! - Dive to the Future, ditayangkan pada tahun 2018.

Sementara itu, Hiroko Utsumi diketahui sebagai sutradara dalam dua musim pertama, sedangkan musim ketiga disutradarai oleh Eisaku Kawanami.

Adapun anime FREE! -THE FINAL STROKE- THE SECOND VOLUME memiliki panjang durasi 106 menit dan akan ditayangkan secara perdana melalui bioskop Cgv pada Sabtu, (6/8) mendatang.

Simak Sinopsis dan akses link anime FREE! -THE FINAL STROKE- THE SECOND VOLUME di bawah ini.