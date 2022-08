Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, dan Park Ji Hu akan Menjadi Saudara dalam Drama Korea Terbaru tvN 'Little Women'



Poster Drakor 'Little Women' yang diperankan oleh Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, dan Park Ji [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Drama Korea terbaru dengan tajuk Little Women telah merilis poster terbaru yang menampilkan Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, dan Park Ji Hu yang menjadi pemerannya.

Dilansir melalui laman Soompi pada Selasa (2/8), mereka bertiga akan menjadi saudara dalam satu drama ini. Kim Go Eun akan menjadi kakak pertama, Nam Ji Hyun menjadi anak tengah, dan Park Ji Hu akan menjadi adik terakhir.

Kim Go Eun sendiri akan berperan sebagai Oh In Joo yang ingin melindungi keluarganya dengan uang. Dirinya tumbuh dalam kemiskinan dan memiliki impian untuk dapat hidup mewah dan normal.

Nam Ji Hyun memerankan Oh In Kyung, seorang reporter berita yang tidak mau tunduk kepada uang dan bertujuan akan selalu melakukan atau mengungkapkan kebenaran.

Sedangkan Park Ji Hu akan berperan menjadi Oh In Hye, si anak bungsu yang diliputi cinta dari kak perempuannya yang rela bekerja keras untuk dirinya.

Dalam poster drama Little Women, mereka bertika berdiri di bawah area yang penerangannya redup. Dengan lampu gantung di atas yang menerangi ekspersi mereka.

Ketiga bersaudara ini memiliki sifat yang berbeda, hal tersebut dapat terlihat dari ekspersi yang mereka tampakkan di dalam poster.

