Jadwal Bioskop XXI dan CGV Hari Ini Rabu 3 Agustus 2022, Shark Bait dan Way Down Masih Tayang!



Jadwal Bioskop XXI dan CGV Hari Ini Rabu 3 Agustus 2022--M-tix

JURNALIS INDONESIA - Berikut Jadwal Bioskop Xxi dan Cgv hari ini Rabu 3 Agustus 2022, lengkap beserta sinopsis film yang sedang tayang.

Hari ini masih tersedia beberapa film yang berasal dari sineas nasional dan internasional.

Bagi Anda yang ingin datang ke bioskop hari ini, Anda dapat menikmati beberapa film sebelum turun layar.

Anda dapat menikmati film luar negeri baru seperti Shark Bait, Force Of Nature, dan Way Down.

Untuk Anda yang belum menyaksikan film biografi dari Elvis Presley yakni Elvis dapat menyaksikannya di beberapa bioskop.

Film Indonesia yang masih tayang didominasi oleh genre horor, seperti Ivanna, Ghost Writer 2, dan The Sacred Riana 2: Bloody Marry.

Sebagai informasi, pihak bioskop menyediakan layanan pembelian tiket online untuk memudahkan para penonton.

Layanan ini dapat bermanfaat agar penonton tak perlu lagi mengantri panjang di loket bioskop.

Selain membeli tiket, pengguna aplikasi juga dapat menggunakan layanan untuk melihat jadwal bioskop, mulai dari jam tayang sampai teater terdekat.

Selengkapnya, ini jadwal bioskop XXI dan CGV hari ini Rabu 3 Agustus 2022, beserta film terbaru untuk rekomendasi tontonan.