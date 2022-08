Alami Kecelakaan Saat Syuting Drama 'Gyeongseong Creature', Han So Hee Harus Rehat Sejenak untuk Pemulihan



JURNALIS INDONESIA - Pemeran drama Korea The World of the Married, Han So Hee harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cidera saat melakukan syuting drama terbarunya.

Hal tersebut diungkapkan oleh pihak agensinya, 9ato Entertainment. Aktris kelahiran Ulsan, Korea Selatan tersebut harus dilarikan ke ruang gawat darurat akibat Kecelakaan dalam sebuah adegan.

Perlu diketahui, Han So Hee saat ini sedang melakukan syuting sebuah drama terbarunya yang bertajuk Gyeongseong Creature.

Dilansir melalui laman AllKpop pada Rabu (3/8), aktris yang kini berusia 27 tahun tersebut hanya mengalami cedera ringan dan tidak diharuskan melakukan operasi.

Pihak agensi juga menambahkan bahwa adegan yang dilakukan oleh Han So Hee memang cukup berat, karena dirinya melakukan adegan tersebut secara alami.

Karena cedera wajah yang dialami oleh aktris yang memulai debut pada tahun 2016 ini memutuskan untuk beristirahat sementara sebelum kembali melanjutkan syuting.

Gyeongseong Creature merupakan sebuah drama bergenre thriller yang menceritakan tentang dua orang yang berhadapan dengan makhluk asing.

