Followers Instagram Yeonjun TXT Meningkat, Sejak Tampil di Lollapalooza 2022



Yeonjun TXT-instagram @yawnzzn-tangkapan layar instagram @yawnzzn

JURNALIS INDONESIA - Beberapa hari setelah tampil di Lollapalooza 2022, Yeonjun TXT mendapatkan banyak penggemar, hal ini terlihat dari jumlah followers Instagram-nya yang meningkat.

Pada tanggal 30 Juli waktu setempat, TXT tampil di Lollapalooza 2022 di Chicago, membuat sejarah sebagai grup K-pop pertama yang tampil di festival musik terkenal Amerika.

Boy grup Korea Selatan beranggotakan lima orang itu menampilkan delapan lagu yang terdiri dari berbagai album mereka.

Selain itu, mereka juga menyanyikan dua dari beberapa lagu terbaru mereka, yaitu Good Boy Gone Bad dan Thursday's Child Has Far to Go.

Kedua lagu tersebut merupakan lagu yang berasal dari album terbaru mereka yang bertajuk minisode 2: Thursday's Child.

Selain itu mereka juga melakukan kolaborasi dengan penyanyi Amerika, Iann Dior. Mereka membawakan lagu Valley of Lies.

Saat mereka tampil diatas panggung, terdapat salah personil yang menarik perhatian penonton.

Dengan memiliki tampilan rambut berwarna biru. Banyak netizen yang penasaran dan mencarinya di media sosial tentang pria berambut biru tersebut.