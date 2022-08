Charlie Puth Bela Jungkook BTS Dari Komentar Pedas Netizen



BTS Jungkook dan Charlie Puth, Apple Music--

JURNALIS INDONESIA - Charlie Puth terlihat membela Jungkook BTS dari komentar negatif netizen.

Beberapa waktu yang lalu Charlie Puth melakukan kolaborasi dengan Jungkook BTS, dengan lagu Left and Right.

Lagu kolaborasi dua penyanyi berbakat ini menjadi hit dan terpopuler di seluruh dunia.

Left and Right kemudian menempati pencapaian terbaik dalam tangga musik, baik internasional maupun domestik, seperti tangga lagu Billboard Global 200 dan Hot 100, Circle Chart , Oricon Chart, ARIA, dll.

Namun pada tanggal 2 Agustus lalu, akun Twitter @chartdata yang merupakan akun yang didedikasikan untuk berbagi berita tentang tangga lagu, penghargaan dalam industri musik dan hiburan mengumumkan bahwa lagu Jungkook dan Charlie Puth telah melonjak keposisi ke-4 di Billboard's Hot 100.

Minggu ini, Left and Right berada di peringkat No. 47 di Hot 100 dan menandai minggu kelima mereka di tangga lagu Billboard yang populer. Lagu ini juga memuncak di No 22 di chart.

Beberapa Tweet banyak yang memberi selamat dan memuji dua artis atas pencapaian mereka.