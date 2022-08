Link Nonton Film A Copy of My Mind Joko Anwar Benang Merah Dalam Pengabdi Setan 2: Communion, Bukan Rebahin

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film A Copy Of My Mind (2015) Full Movie beserta Sinopsis yang memiliki benang merah dengan Pengabdi Setan 2: Communion dan jangan gunakan situs ilegal seperti Rebahin, Indoxxi dan Lk21.

A Copy of My Mind merupakan film hasil kerja sama dengan CJ Entertainment yang sukses dirilis pada tahun 2015 silam dan mengikuti ajang Venice Film Festival 2015 dan Festival Film Internasional Toronto 2015.

Dibawah arahan oleh sutradara kenamaan Joko Anwar film ini berhasil mendapatkan 7 nominasi (termasuk kategori Film Terbaik) pada Festival Film Indonesia 2015, dan berhasil menyabet 3 Piala Citra: Sutradara Terbaik (Joko Anwar), Pemeran Utama Wanita Terbaik (Tara Basro), dan Penata Suara Terbaik.

Sementara itu, film teranyar Joko Anwar Pengabdi Setan 2: Communion yang dijadwalkan tayang pada Kamis, (4/8) sudah dinanti banyak penggemar.

Menariknya bagi kalian penggemar karya The Joko Anwar Unvierse, pasti sudah tidak asing lagi bahwa bang Joko akan selalu menyelipkan pesan tersembunyi atau benang merah pada seluruh sinemanya yang terdahulu.

Tidak terkecuali pada film A Copy of My Mind (2015) full movie ini digadang-gadang juga mengandung kelindan pada film setelahnya, maka kalian wajib nonton film A Copy of My Mind sebelum menonton Pengabdi Setan 2: Communion.

Simak sinopsis dan link nonton film A Copy of My Mind (2015) full movie yang memiliki benang merah dengan Pengabdi Setan 2: Communion di bawah ini.