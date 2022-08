Sinopsis dan Link Nonton Drama China Love In Flames of War Sub Indo Full HD, Bukan dari Rebahin



link nonton dan sinopsis Drama China Love in Flames of War (2022)--viki.com

JURNALIS INDONESIA – Link Nonton dan sinopsis Drama China Love In Flames Of War yang dibintangi Shawn Dou dan Chen Du Ling , Subtitle Indonesia dan Full HD gratis yang legal dan bukan dari rebahin.

Love in Flames of War mulai rilis pada tanggal 30 April 2022 dan memiliki total jumlah 43 episode.

Untuk penonton yang berasa dari Indonesia, dapat menyaksikan Serial Love in Flames of War di layanan digital seeprti Youku dan Viki. Dan lebih serunya kalian juga bisa menontonnya pada laman Youtube resmi Youku Indonesia, link tertera di bagian bawah.

C-Drama Love In Flames of War memiliki genre drama roman sejarah dan memiliki judul asli Liang Chen Hao Jing Zhi Ji He (良辰好景知几何) atau dikenal juga dengan judul sebutan Good Days and Good Scenery.

Chung Shu Kai, Kong Li Da, dan Zhang Jun Hao, merupakan sutradara yang menggarap serial drama China Love in Flames of War ini.

Setelah ini kamu bisa simak terkait sinopsis dan link nonton drama Love In Flames of War, silakan baca selengkapnya di bawah ini.

Sinopsis Love in Flames of War

Kisah bermula pada abad ke-20 ketika Republi Tiongkok masih dalam masa perjuangan untuk dapat berdiri sendiri, meskipun ada ancaman yang mengancam kedaulatannya dari Kekaisaran Jepang.