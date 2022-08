Link nonton Film Kung Fu Panda: The Dragon Knight Full Movie Legal, Bukan dari Rebahin dan Film Apik



Tangkapan layar poster Kung Fu Panda: The Dragon Knight-kungfupanda-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton film Kung Fu Panda: The Dragon Knight full movie legal, bukan dari situs tak resmi Rebahin dan Film Apik.

Halo para pecinta film pada kesempatan kali ini Tim Jurnalis Indonesia akan merekomendasikan film dengan tajuk Kung Fu Panda: The Dragon Knight lengkap dengan link nontonnya.

Tak hanya itu pada artikel ini juga dilengkapi dengan Sinopsis dari film Kung Fu Panda: The Dragon Knight ini.

(BACA JUGA: Link Nonton Film Wanted Full Movie Legal, Saatnya Tinggalkan Situs Rebahin dan Film Apik)

Kung Fu Panda: The Dragon Knight ini merupakan garapan rumah produksi animasi kenamaan DreamWorks Animations.

Film ini mengikuti petualangan tituler Po Ping, panda raksasa terpilih sebagai Prajurit Naga yang dinubuatkan dan menjadi master kung fu.

Waralaba ini terutama terdiri dari tiga animasi dengan teknik film CGI : Kung Fu Panda (2008), Kung Fu Panda 2 (2011), dan Kung Fu Panda 3 (2016), dan tiga serial televisi: Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness (2011– 2016), The Paws of Destiny (2018–2019), dan The Dragon Knight (2022).

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film Genre Kriminal Lengkap dengan Link Nonton Resminya, Tak Seperti Situs Rebahin dan Film Apik)

Adapun pengisi suara pada film animasi Panda ini antara lain James Hong (Mr. Ping), Rita Ora (Wandering Blade), Chris Geere (Klaus Dumont), Ed Weeks (Colin), Jack Black (PO), Della Saba (Veruca Dumont), Amy Hill (Pei Pei) dan Rahnuma Panthaky (Rukhmini).