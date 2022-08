Bergenre Horor! Ini Link Nonton dan Download Anime Another (2012) Sub Indo, Bukan Anoboy Atau Otakudesu



Link nonton dan download Anime Another Sub Indo-Tangkapan layar-B Station

JURNALIS INDONESIA - Link nonton dan download Anime Another (2012) Sub Indo, bukan Anoboy atau Otakudesu.

Anime Another (2012) sub Indo ini diadaptasi dari seri manga berjudul sama yang ditulis oleh Yukito Ayatsuji dan dilustrasikan oleh Hiro Kiyohara.

Selain ada dalam versi manga dan anime series, Another (2012) sub Indo juga ada dalam bentuk novel karangan Yukitso Ayatsuji.

Manga Another ini dirilis pada majalah Weekly Shonen Jump terbitan dari Kadokawa Shoten pada tahun 2010 hingga 2012.

Kemudian pada tahun 2012 manga ini diangkat menjadi anime oleh studio film P.A Works yang total berjumlah 12 episode.

Memiliki genre Horor, misteri, dan thriller, anime ini sangat cocok disaksikan melalui link nonton dan download Anime yang akan kami bagikan bukan melalui Anoboy atau Otakudesu.

Sebelum menyaksikannya, simak terlebih dahulu sinopsis dari anime Another (2012) sub Indo ini.