Musim Ketiga Resmi Diumumkan! Ini Link Nonton Anime The Rising of the Shield Hero Season 1, Bukan Lewat Anoboy



Anime The Rising of the Hero Shield season 1--https://www.bilibili.tv/id

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Anime The Rising Of The Shield Hero 1 supaya tidak ketinggalan cerita, dijamin aman karena bukan Anoboy atau Samehadaku.

Saat ini Anime The Rising Of The Shield Hero season ketiga telah resmi diumumkan, namun secara pasti tanggal perilisannya belum diumumkan, sehingga para pecinta anime harus menunggu pengumuman lebih lanjut.

Selain itu, sutradara anime ini juga ganti dari season sebelumnya, yakni Hitoshi Haga, yang sebelumnya menjadi asisten sutradara Made in Abyss.

Kedua season anime The Rising of the Shield Hero masing-masing disutradarai oleh Takao Abi dan Masato Jinbo Ou, dengan season pertama dirilis pada Januari 2019 dan season kedua pada April 2022.

Serial anime The Rising of the Shield Hero ini terinspirasi dari seri novel yang ditulis oleh Aneko Yusagi dan diilustrasikan oleh Sira Minami, serta diterbitkan oleh Kadokawa.

Novel ini memmiliki 22 volume dan diterbitkan dibawah label MF Books, serta mulai dirilis pada tahun 2013 hingga berakhir di tahun 2019.

Anime The Rising of the Shield Hero season pertama ini memiliki 25 episode menarik dengan rata-rata berdurasi 24 menit setiap episodenya.

