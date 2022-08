Link Nonton Film The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai) Resmi, Bukan dari Situs Anoboy atau Oploverz

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton film Anime The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai) legal, bukan seperti situs Anoboy atau Oploverz.

Tentunya para pecinta anime yang budiman tak mau melihat pihak sang produksi film kesayangannya mengalami kerugian akibat situs tak resmi yang beredar.

Oleh karenanya pada kesempatan kali ini Tim Jurnalis Indonesia merekomendasikan film anime asal Jepang dengan judul The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai) season 5 lengkap dengan situs resminya.

Sebenarnya anime ini sudah terbit sejak 2021 lalu oleh rumah studio A-1 Pictures.

(BACA JUGA:Waspada Banjir! Berikut Daerah Terdampak dan Cara Pencegahan yang Dapat Dilakukan Masyarakat)

Namun baru-baru ini Netflix meyangkan kembali anime ini pada platformnya untuk disajikan kepada para Wibu (sebutan untuk penggemar budaya populer di luar Jepang) yang sangat gemar dengan film anime.

Awalnya anime ini berupa sebuah manga shonen yang ditulis oleh Nakaba Suziki dengan genre fantasi.

(BACA JUGA:Ramalan Zodiak Aries, Taurus, Gemini Besok Kamis 26 Mei 2022: Aries, Rencanakan Keuanganmu!)