Link Nonton dan Download Anime Shigatsu wa Kimi no Uso Sub Indo, Bukan Anoboy, Oploverz atau Otakudesu



Link nonton dan download anime Shigatsu wa Kimi no Uso (Your Lie in April) sub Indo-Tangkapan layar-Youtube: Aniplex USA

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton dan Download Anime Shigatsu Wa Kimi No Uso Sub Indo, bukan Anoboy, Oploverz atau Otakudesu.

Anime Shigatsu wa Kimi no Uso bergendre Drama, Romance, dan Musik, yang mulai dirilis pada 2014 lalu.

Cerita dari anime Shigatsu wa Kimi no Uso sub Indo ini, diadaptasi dari manga yang berjudul sama karya Naoshi Arakawa yang terbit pada 2011.

(BACA JUGA:Spoiler One Piece 1057! Terungkap Ini Sosok Pria dengan Luka Bakar yang Dituju Kid, Luffy Temui Shanks)

Kemudian untuk animennya digarap oleh studi A-1 Pictures dan disutradarai oleh Kyohei Ishiguro dengan total berjumlah 22 episode.

Cerita dari anime Shigatsu wa Kimi no Uso ini menceretitakan seorang pemusik, dan menyajikan bahyak hal sedih didalamnya.

Karakter dari cerita ini antara lain Kousei Arima, Kaori Miyazono, Tsubaki Sawabe, Ryota Watari, Emi Igawa, dan masih banyak lagi.

(BACA JUGA:Link nonton dan download anime Tokyo Ghoul Season 1 Sub Indo, bukan melalui Anoboy, Oploverz, atau Otakudesu)

Sebelum menuju link nonton dan download anime Shigatsu wa Kimi no Uso sub Indo, bukan Anoboy, Oploverz, atau Otakudesu, simak terlebih dahulu sinopsisnya berikut ini.