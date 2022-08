Link Nonton dan Sinopsis Film The Perfect Date (2019) Full Movie HD, Bukan Rebahin LK21 dan IndoXXI

JURNALIS INDONESIA - Link nonton dan Sinopsis Film The Perfect Date (2019) Full Movie Hd Sub Indo, tinggalkan situs Rebahin, Indoxxi, Lk21 dan Film Apik.

The Perfect Date adalah film yang disutradarai oleh Chris Nelson dan dirilis pada tahun 2019 dimana saat ini telah tayang secara resmi di aplikasi streaming Netflix.

Film The Perfect Date (2019) merupakan film yang pertama kali diadaptasi dari sebuah novel dengan judul The Stand In karya penulis Steve Bloom.

Bergenre komedi romansa film The Perfect Date dibintangi oleh beberapa aktor ternama dunia seperti Noah Centineo dan Laura Marano sebagaimana dilansir dari berbagai sumber pada hari Selasa (9/8).

Sinopsis dan Link Nonton Film The Perfect Date (2019)

The Perfect Date (2019) secara garis besar mengisahkan tentang seorang pemuda dengan cita-cita yang cukup tinggi.

Ditunjang dengan kemampuan akademisnya yang mumpuni pemuda bernama Brooks (Noah Centineo) ingin melanjutkan pendidikannya di sebuah kampus bernama Yale University.

Sayangnya kondisi ekonomi Brooks membuatnya sedikit kesusahan untuk mewujudkan mimpinya tersebut sehingga ia harus berperan sebagai pacar palsu dari seorang perempuan bernama Celia Lieberman (Laura Marano).