Sinopsis Bioskop Trans TV Film 12 Strong (2018): Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Sinopsis dan Jadwal Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film 12 Strong (2018) pada hari ini Selasa, (9/8) pukul 21.30 WIB. Berikut Sinopsis Film laga kisah nyata yang dapat kalian simak di bawah ini.

12 Strong atau juga dikenal sebagai 12 Strong: The Declassified True Story of the Horse Soldiers merupakan film asal A.S rilis pada tahun 2018 silam yang disutradarai oleh Nicolai Fuglsig dan ditulis oleh Ted Tally dan Peter Craig.

(BACA JUGA:Sinopsis Bioskop Trans TV Film 10 Minutes Gone (2019) Tayang Hari ini)

Film ini didasarkan pada buku non-fiksi Doug Stanton Horse Soldiers, yang menceritakan kisah Pasukan Khusus Angkatan Darat AS yang dikirim ke Afghanistan segera setelah serangan 11 September.

12 Strong menceritakan kisah tim Pasukan Khusus pertama yang dikerahkan ke Afghanistan setelah 9/11; di bawah kepemimpinan kapten baru, tim harus bekerja dengan seorang panglima perang Afghanistan untuk menjatuhkan Taliban.

Adapun deretan bintang yang meramaikan film ini yakni Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban, Trevante Rhodes, Geoff Stults, Thad Luckinbill, Ben O'Toole, William Fichtner, dan Rob Riggle.

(BACA JUGA:Sinopsis Bioskop Trans TV Film King Arthur: Legend of the Sword, Tayang Hari ini)

Diketahui 12 Strong meraup $46,7 juta dollar di Amerika Serikat dan Kanada, dan $24,1 juta dollar di wilayah lain, dengan total $70,8 juta dolalr di seluruh dunia, dibandingkan anggaran produksi $35 juta.

Sementara itu, melalui laman Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 50% berdasarkan 173 ulasan, dan peringkat rata-rata 5,5/10.