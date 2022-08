Sinopsis Bioskop Trans TV Film Code Name: Geronimo (2012) Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Sinopsis dan Jadwal Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film Code Name: Geronimo (2012) pada hari ini Selasa, (9/8) pukul 23.30 WIB. Berikut Sinopsis Film aksi drama berdasarkan kisah nyata yang dapat kalian simak di bawah ini.

Code Name: Geronimo atau juga dikenal SEAL Team Six: The Raid on Osama Bin Laden merupakan film asal A.S dirilis pada tahun 2012 silam yang disutradarai oleh John Stockwell.

(BACA JUGA:Sinopsis Bioskop Trans TV Film 12 Strong (2018): Tayang Hari ini)

Menceritakan serangan kompleks Abbottabad dan pembunuhan Osama bin Laden pada tahun 2011 oleh US Navy SEALS.

Film ini pertama kali ditayangkan di National Geographic Channel pada hari Minggu, 4 November 2012. Fakta-fakta dalam film tersebut tidak dikonfirmasi atau dibantah oleh pejabat Gedung Putih.

Adapun bintang yang memerankan film ini yakni William Fichtner, Cam Gigandet, Kenneth Miller, Kathleen Robertson, dan Xzibit.

(BACA JUGA:Sinopsis Bioskop Trans TV Film 10 Minutes Gone (2019) Tayang Hari ini)

Fakta unik dibalik penayangan Code Name: Geronimo diambil dilokasi Pakistan, di Khopoli dekat Mumbai, India dan film ini tidak mendapat izin oleh pemerintah Pakistan.

Berdasarkan informasi melalui Box Office Mojo film Code Name: Geronimo berhasil meraup 1,1 juta U.S dollar dari seluruh pendapatan global selama penayangan.