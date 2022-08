Link Nonton dan Download Anime No Game No Life Sub Indo, Bukan Anoboy, Oploverz, Atau Otakudesu



Link nonton dan download anime No Game No Life sub Indo-Tangkapan layar-Dok. Istimewa

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton dan Download Anime No Game No Life Sub Indo, bukan Anoboy, Oploverz, atau Otakudesu.

Anime No Game No Life sub Indo ini diadaptasi dari manga berjudul sama karya Yuu Kamiya, dan diilustrasikan oleh Mashiro Hiiragi, Yuu Kamiya.

Diterbitkan oleh Media Factory pada 27 Januari 2012, kemudian No Game No Life diadaptasi menjadi Anime pada April 2014.

(BACA JUGA:Link Nonton dan Download Anime Shigatsu wa Kimi no Uso Sub Indo, Bukan Anoboy, Oploverz atau Otakudesu)

Dengan disutradarai oleh Atsuko Ishizuka dan digarap oleh studio Madhouse dengan jumlah total 12 episode.

Untuk skenarionya sendiri ditulis oleh Jukki Hanada, sedangkan pengisi musiknya Shinji Hosoe.

Memiliki genre Petualangan, komedi, dan fantasi yang sangat menarik untuk kita saksikan, sebagai hiburan.

(BACA JUGA:Link nonton dan download anime Tokyo Ghoul Season 1 Sub Indo, bukan melalui Anoboy, Oploverz, atau Otakudesu)

Sebelum menyaksikannya anime No Game No Life sub Indo, melalui link nonton dan download, bukan Anoboy, Oploverz dan Otakudesu simak terbeih dahulu sinopsisnya.