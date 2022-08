Para ONCE Patut Bangga! MV The Feels Karya TWICE Telah Tembus 300 Juta Penayangan, Ditambah Prestasi Idolnya



JURNALIS INDONESIA - Music Video The Feels karya Twice menjadi lagu ke-15 yang telah mencapai 300 juta view, yang turut membuat para Once senang.

Para ONCE patut bangga sebab grup girlband TWICE mencetak mencetak rekor kembali, kali ini salah satu langunya telah tembus hingga 300 juta penayangan.

Kali ini, Music Video yang mencapai lebih dari 300 juta tayangan adalah The Feels yang diumumkan pada hari Rabu (10/8) ini waktu setempat.

The Feels ini dirilis pada Jumat (1/10/21) lalu, sehingga berarti telah 10 bulan 9 hari, music video TWICE ini telah tembus lebih dari 300 juta penayangan dan kurang dari setahun.

Sehingga music video The Feels ini menjadi music video ke-15 TWICE yang tembus 300 juta penayangan, setelah TT, Likey, Cheer Up, Like OOH-AHH, What Is Love?, Heart Shaker, FANCY, Feel Special, Yes or Yes, I CAN'T STOP ME, Dance The Night Away, MORE & MORE, KNOCK KNOCK, dan SIGNAL.

Di lain kesempatan, salah satu personil TWICE, yakni Nayeon juga mencetak rekor melalui debut solo terbarunya.

Memang akhir-akhir ini, Nayeon Twice tengah mempromosikan mini album solonya yang berjudul Im Nayeon dengan lagu andalannya yang berjudul Pop.

