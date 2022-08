Spoiler One Piece 1057! Sosok Misterius Kembali Akan Hadir dalam Manga Chapter Berikutnya



Spoiler One Piece 1057-telegram @fakta one piece-telegram @fakta one piece

JURNALIS INDONESIA - Spoiler One Piece 1057, Sosok Misterius akan kembali muncul dalam Manga Chapter tersebut.

Meski manga One Piece chapter 1057 masih akan tayang pada pertengahan Agustus nanti, namun berbagai prediksi dari penggemar sudah muncul.

Pada minggu ini manga One Piece harus mengalami hiatus, karena liburnya pihak penerbit yaitu Shounen Jump, namun penggemar masih bisa menyaksikan kelanjutanya pada pertengahan Agustus.

Pada One Piece chapter sebelumnya hal baru kembali diungkap oleh Eiichiro Oda, selaku kreator dari manga tersebut.

Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah dimana Buggy berhasil merekrut mantan shichibukai Crocodile dan Mihawk untuk bergabung bersama organisasinya.

Dimana nama organisasi tersebut adalah Crooss Guild yang menjadi judul dalam manga One Piece chapter 1056 yang rilis pada Minggu kemarin.

Selain itu terungkap juga perkataan dari Caribou, yang mengatakan bahwa orang tersebut pasti senang jika mendengar kabar, bahwa senjata kuno Pluton ada di Wano.