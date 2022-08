ONCE Pasti Bangga! TWICE Mencetak Rekor Terbarunya dengan 300 Juta Tontonan Melalui Video Musik 'The Feels'



Video Musik 'The Feels' milik TWICE mencapai 300 juta [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Twice baru saja menorehkan Rekor pada video musik mereka yang bertajuk The Feels yang rilis pada (1/10).

Grup besutan Jyp Entertainment ini mampu mendapatkan 300 juta penayangan melalui kanal Youtube mereka pada hari ini Rabu (10/8).

Dilansir melalui laman AllKpop pada Rabu (10/8), video The Feels ini menjadi lagu ke-15 mereka yang telah mendapatkan 300 juta penayangan.

15 lagu tersebut adalah Like Ooh-Ahh, Cheer Up, TT, Likey, What is Love, Heart Shaker, Fancy, Feel Special, YES or YES, I Can't Stop Me, Dance the Night Away, dan More & More.

Prestasi yang ditorehkan oleh kesembilan gadis cantik ini membawa mereka memegang rekor sebagai grup wanita K-Pop dengan video musik terbanyak sepanjang sejarah.

Sebelumnya, TWICE mengabarkan akan melakukan comeback yang mereka umumkan pada Rabu, (13/7O) tengah malam waktu KST. Album Comeback dari grup bersutan JYP Entertainment ini bertajuk 'BETWEEN 1&2'.

Rencananya grup yang beranggotakan Nayeon, Sana, Mina, Momo, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu, Jihyo, Jeongyeon ini akan merilis album terbarunya pada 26 Agustus.

