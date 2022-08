Link Nonton Drama Korea Poong, the Joseon Psychiatrist Ep.3 Sub Indo, Jangan Gunakan Rebahin, LK21 dan IndoXXI

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton Drama Korea Poong, the Joseon Psychiatrist Episode 3 beserta sinopsis dan jangan gunakan situs ilegal seperti Rebahin, Lk21 dan Indoxxi.

Televisi Nasional Korea Selatan Tvn kembali menyuguhkan hiburan bagi pemirsa di seluruh dunia dengan tayang drama korea teranyarnya bertajuk Poong, the Joseon Psychiatrist resmi tayang perdana pada Senin, (1/8).

Dibawah arahan oleh sutradara Park Won Gook yang juga turut membidani drama korea apik seperti Special Labor Inspector Jo (2019) dan The Emperor: Owner of the Mask (2017).

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Drama Korea Berlatar Serupa Extraordinary Attorney Woo, Nomor 3 Sayang untuk Dilewatkan!)

Berdasarkan novel dengan judul yang sama yang memenangkan Excellence Award dalam Kontes Cerita Korea 2016, novel ini menggambarkan kisah para psikiater di Joseon.

Poong, the Joseon Psychiatrist mengisahkan seorang tabib kerajaan yang dikeluarkan dari istana dan sekarang menyembuhkan jiwa-jiwa di desa yang aneh namun indah.

Adapun deretan bintang yang turut meramainkan drama korea tersebut antara lain Kim Min-jae, Kim Hyang-gi dan Kim Sang-kyung.

Sementara itu, drama korea ini dilepas sebanyak 16 episode dengan durasi rerarta 75 menit yang mengisi jadwal tayang tiap hari Senin dan Selasa.

Yuk Simak sinopsis dan link nonton drama korea Poong, the Joseon Psychiatrist Sub Indo di bawah ini.