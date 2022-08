Link Nonton dan Sinopsis Film Your Name Engraved Herein (2020) Full Movie HD, Bukan Rebahin LK21 IndoXXI

Film Your Name Engraved Herein (2020) merupakan film asal Taiwan yang disutradarai oleh Liu Luang Hui.

Your Name Engraved merupakan film dengan tema LGBT terlaris sepanjang masa dan beberapa kali mampu memenangkan berbagai penghargaan Box Office.

Dua aktor Taiwan menjadi pemeran utama film ini yakni Edward Chen dan Tseng Jing Hua dilansir dari berbagai sumber pada hari Kamis (11/8).

Kisah film Your Name Engraved Herein (2020) berlatar sekitar tahun 1970 di Taiwan yang sedang mengalami proses transisi pasca dihapuskannya undang-undang darurat.

Pada masa itu hubungan sesama jenis atau LGBT menjadi hal yang sangat tabu sehingga siapapun yang melakukan akan dikucilkan masyarakat.

Tibalah suatu hari ketika akhirnya dua orang pria yakni Birdy (Tseng Jing Hua) dan A Han (Edward Chen) akhirnya bertemu secara tidak disengaja.