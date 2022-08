Sinopsis Bioskop Trans TV Film Welcome To The Punch (2013) Tayang Hari ini



Tangkapan layar poster film Welcome To The Punch-primevideouk-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film Welcome To The Punch pada hari ini Kamis, (11/8) pukul 23.30 WIB. Berikut Sinopsis Film aksi kriminal yang mengisahkan pensiunan gangster kembali berkonflik dengan detektif saat hidupnya diusik.

Welcome To The Punch diproduksi oleh Ben Pugh dan Rory Aitken dari Between the Eyes, yang juga memproduseri fitur debut Eran Creevy, Shifty.

Pengambilan latar syuting sebagian besar dilakukan di London, mulai 28 Juli 2011. Beberapa adegan difilmkan di London College of Communication di Elephant and Castle pada Agustus 2011.

Welcome To The Punch ditayangkan perdana di Festival Film Glasgow dan menjadi debut ketiga di Inggris pada 15 Maret 2013, di mana ia meraup £ 460.000 di 370 bioskop di akhir pekan pembukaannya.

Pada 2012, IFC Films membeli hak distribusi untuk Amerika Serikat dan dibuka pada 27 Maret 2013, di mana ia meraup keuntungan sebsear $9,747.

Film asal Britania raya ini di bawah arahan sutradara Eran Creevy dan dibintangi oleh James McAvoy, Mark Strong, dan Andrea Riseborough.

Simak sinopsis Bioskop Trans TV film Welcome To The Punch beserta penjelasannya di bawah ini.