Link Nonton Drakor If You Wish Upon Me Eps 2 Sub Indo Lengkap Beserta Sinopsis



Still If You Wish Upon Me, KBS--

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini link nonton dan sinopsis drama Korea atau Drakor If You Wish Upon Me.

Drakor If You Wish Upon Me telah memasuki episode kedua pada tadi malam, Kamis (11/08/2022)

Sejak penanyangan perdana pada hari rabu kemarin, Drakor If You Wish Upon Me menduduki trending.

(BACA JUGA:Link Nonton Drama Korea If You Wish Upon Me Sub Indo Full Movie, Jangan Rebahin, LK21 IndoXXI dan Film Apik)

Selain itu dalam penayangan perdana kemarin, dilansir dari Soompi, If You Wish Upon Me mendapatkan rating nasional rata-rata 3,6 persen.

Pada episode kedua yang tayang malam ini, akan mulai menceritakan mengenai Yoon Gyeo Re akan bekerja di rumah sakit sebagai relawan.

(BACA JUGA:Link Nonton Drakor Extraordinary Attorney Woo episode 14 Sub Indo, Lengkap Dengan Sinopsis)

Sebelumnya pada episode pertama, Yoon Gyeo Re keluar dari penjara dan musuh-musuhnya mengetahuinya.

Yoon Gyeo Re tampak membeli sebuah mobil, namun saat perjalanan, ia dikejar oleh musuh-musuhnya.