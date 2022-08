Tidak Hanya sebagai Leader, Ini Pentingnya Kepemimpinan dalam Berwirausaha Menurut Pakar UNAIR

JURNALIS INDONESIA - Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam beberapa aspek kehidupan salah satunya dalam berwirausaha.

Denga jiwa kepemimpinan yang kuat maka seseorang akan mampu mengambil keputusan penting yange menentukan arah gerak sebuah instansi atau perusahaan.

Apalagi keputusan tersebut bersifat krusial dan mendesak yang harus segera dicarikan solusi ataupun jalan keluarnya.

Menyadari pentingnya fungsi kepemimpinan dalam sebuah organisasi maka pada sesi Guest Lecture kali ini, Sekolah Pascasarjana Unair program studi Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) mengundang Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) UM Surabaya, Dr Drs Moh Sulthon Amien M M.

Ia diamanahi untuk mengajak peserta berdiskusi terkait Skill Kepemimpinan yang merupakan kunci sukses dalam berwirausaha pada Sabtu (26/03/2022).

Salah seorang peserta memantik jalannya diskusi melalui pertanyaannya tentang persoalan pelik yang terjadi di pemerintahan, yaitu masih adanya Senioritas dalam Pemilihan Pemimpin.

"Seperti apa ya Pak yang seharusnya pemerintah lakukan sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kondisi memberi ruang kepada anak-anak muda untuk memberikan, berlompat, men-develop, dengan cara-cara yang tidak biasa atau out of the box?," tanya peserta yang bernama Christina.

