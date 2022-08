Jadwal Bioskop XXI dan CGV Hari Ini Senin 15 Agustus 2022, Film untuk Keluarga Jo Sahabat Sejati Sudah Tayang!



Jadwal Bioskop XXI dan CGV Hari Ini Senin 15 Agustus 2022--M-tix

JURNALIS INDONESIA - Berikut Bioskop" >Jadwal Bioskop Xxi dan Cgv hari ini Senin 15 Agustus 2022, lengkap beserta sinopsis Film yang sedang tayang.

Bagi Anda yang ingin pergi ke bioskop pada Senin 15 Agustus 2022, dapat memilih beberapa film berikut ini.

Untuk film dari sineas dalam negeri, Pengabdi Setan 2: Communion masih menjadi favorit semua orang yang datang ke bioskop.

Meskipun, terdapat film Indonesia terbaru yang cocok ditonton bersama keluarga yakni Jo Sahabat Sejati.

Selain itu, Anda dapat menyaksikan film dari luar negeri seperti Bullet Train, Top Gun Maverick, Everything Everywhere All At Once, dan masih banyak lagi.

Silahkan tinggal memilih, Anda ingin menyaksikan film bioskop yang mana.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan bioskop pada hari ini, dapat memesan tiket melalui lamaan Mtix atau M.Cgv.id atau aplikasi M-tix dan M-cgv.

Hal ini akan membantu Anda agar tak perlu lagi mengantri di bioskop yang tentunya merepotkan.

Selengkapnya, ini jadwal bioskop XXI dan CGV hari ini Senin 15 Agustus 2022, beserta film terbaru untuk rekomendasi tontonan.